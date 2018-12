Zesvoudig moordenaar café Koetsiertje Cevdet Y. eist gratie

De tot levenslang veroordeelde moordenaar Cevdet Y. eist woensdag in een kort geding tegen de Staat dat hij gratie krijgt. Y. schoot in 1983 in café ‘t Koetsiertje in Delft zes mensen dood, waaronder een meisje van twaalf jaar.

Y. (62) werd tot levenslang veroordeeld. In 2009 werd bekend dat hij inmiddels een tbs-traject was ingegaan en tijdens een verlof een gezin had gesticht. Na rumoer in de samenleving werden zijn verloven door de toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin ingetrokken, maar via de rechter wist hij in 2014 toch af te dwingen dat hij op verlof mocht.



Nu gaat Y., bijgenaamd ‘Ted de Turk’, nog een stap verder. Hij verwijt de Staat dat ze het proces van zijn gratieverlening dwarsboomt. In een kort geding dat woensdag dient eist hij een positieve voordracht voor onvoorwaardelijke gratieverlening, oftewel dat hij uiteindelijk definitief op vrije voeten komt.

De schietpartij op 5 april 1983, waarbij zes doden en vier gewonden vielen, is in Nederland nagenoeg uniek. Het ging bij de schietpartij niet om een liquidatie. Hoewel de toedracht niet helemaal duidelijk is, zei Y. in een documentaire in 1997 dat de eerste man die hij in de kroeg doodschoot, hem ‘kankerturk’ had genoemd.



Stoornis