Zet je schrap voor de grootste supersneeuwmaan van het jaar

De grootste en felste volle maan van 2019 laat zich vanavond zien. Wanneer de zon net onder is, aan het begin van de avond, is-ie op z’n mooist. Maar waarschijnlijk is de supersneeuwmaan heel de avond in al haar glorie te bewonderen.

Om 16.53 uur is het boven Nederland volle maan. Ruim drie uur later staat de maan het dichtste bij de aarde. Iets na 20.00 uur is het middelpunt van de maan ‘maar’ 356.762 kilometer van ons vandaan, de kortste afstand van dit jaar. Gemiddeld staat de maan op zo’n 384.000 kilometer van de aarde. ,,De volle maan staat vanavond het dichtstbij de aarde als je dat vergelijkt met alle volle manen die we in 2019 gaan krijgen. Dat betekent dat we spreken van een supermaan’’, legt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza uit.

De maan zal in de vroege avond het grootst lijken. ,,De maan staat dan nog vrij kort boven de horizon waardoor de maanillusie ook een rol speelt. Onze hersenen zorgen er namelijk voor dat de maan er groter uitziet dan hij daadwerkelijk is. Geloof je dat niet? Ga dan maar eens met je rug naar de maan staan en buig voorover. Kijk vervolgens tussen je benen door op zijn kop naar de maan. Je zal zien dat de maan een stuk kleiner oogt omdat de maanillusie niet werkt.’’



Volgens Klaasen heb je geen verrekijker of handschoenen nodig om de supermaan te aanschouwen. ,,Je kunt heel relaxt naar boven kijken’’, aldus de weerman. ,,Tenzij wolkenvelden het zicht belemmeren, maar dat is per locatie verschillend. In het noorden van het land is wat meer kans op bewolking, in het midden en zuiden van Nederland is de maan goed te zien.’’

Verschil nauwelijks te zien met blote oog

Volledig scherm Een supermaan en een micromaan over elkaar. Het verschil is op de foto duidelijk. © Stefano Sciarpetti Klaassen benadruk wel dat het verschil tussen een gewone volle maan en een supermaan nauwelijks te zien is met het blote oog. ,,Je moet niet denken dat het een enorme maan is. Tussen een supermaan en een micromaan zie je wel een wezenlijk verschil, dat scheelt 50.000 kilometer. Een gewone volle maan zit ertussenin qua maat en is nauwelijks waarneembaar. Maar het blijft een mooi fenomeen zo’n volle maan aan de hemel.’’



Dit jaar hebben we zelfs te maken met drie supermanen. Eén vorige maand, één vanavond en volgende maand nog een keer. ,,Maar ik vind dat er maar één echte supermaan is en die zie vanavond’’, aldus Klaassen. ,,Want dan staat de maan het dichtstbij.’’

Sneeuwmaan

Volledig scherm Rika Hooijkaas uit Zuilichem legde de superbloedmaan vorige maand vast. © AD De tweede volle maan van het jaar wordt ook wel de sneeuwmaan genoemd. Volgens NASA begon een indianenstam in de Verenigde Staten met die benaming, omdat er in die tijd van het jaar vaak sneeuw viel. De supermaan van vanavond heet dan ook de ‘supersneeuwmaan’.



Vorige maand was er ook een supermaan te zien. Door de gehele maansverduistering die tegelijkertijd plaatsvond, kreeg de maan toen een rode gloed: een zogenoemde ‘bloedmaan’. Omdat het de eerste volle maan van het jaar was, werd de naam: superwolfbloedmaan. Vanavond zal er geen rode gloed te zien zijn.



De derde supermaan van dit jaar zal te zien zijn op 19 maart. De maan staat dan op 359.380 kilometer van de aarde. Het is de kleinste en laatste supermaan van het jaar.

Grootste maan van de eeuw

De supermaan die we vanavond kunnen aanschouwen is zeker wel even de moeite waard om te bekijken. De komende jaren zal er geen supermaan te zien zijn. In 2026 wel weer, dat valt op kerstavond. ,,En op 6 december 2052, die moet je echt in je agenda zetten want dat is de grootste maan van de eeuw’’, aldus Klaassen die nu al enthousiast is. ,,Het is eigenlijk altijd de moeite om naar boven te kijken. Om van de sterren, de zon en de maan te genieten. Dat zouden meer mensen moeten doen. Daar word je rustig van.’’