Zet je tuin vol bloemen, anders verdwijnt de hommel uit Nederland

Het gaat slecht met de hommel in Nederland. Van de 27 soorten gaat meer dan tweederde in populatie rap achteruit. Een aantal is zelfs al uitgestorven. ,,Hommels zijn belangrijk voor het grootste deel van de gewassen. Sterven ze uit dan is dat een klap voor bijvoorbeeld de fruitsector", vertelt David Kleijn, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit.

Volgens onderzoek dat gepubliceerd is in wetenschappelijk tijdschrift Science komt de afname door klimaatverandering. In tegenstelling tot andere bijensoorten leven hommels liever onder koudere omstandigheden. ,,Zij houden zich makkelijker warm doordat ze groter zijn dan de meeste bijensoorten. Wanneer de temperaturen zakken passen ze zich dan ook redelijk snel aan, maar zodra het te warm is vertrekken ze.”

Landbouw

Vincent Kalkman van Naturalis: ,,Hommels willen steeds verder naar het noorden. Doordat klimaatverandering in een hoog tempo doorzet, wordt het zuidelijker alsmaar warmer en blijven de hommels zich verplaatsen. De insecten houden de snelheid niet bij, hun leefgebied krimpt en daardoor gaat een groot deel dood.”

Volgens Kleijn ligt het niet alleen aan klimaatverandering. ,,Doordat er op landbouwgrond alsmaar wordt gebouwd, blijven er niet veel bloemen over. Dat betekent dat de hommels niet genoeg voedsel hebben en dan valt er weinig te bestuiven. Ze bestuiven vooral fruitgewassen. Zodra de afname van het aantal hommels doorzet, zorgt dat voor een klap in de fruitsector. De kans bestaat dat de prijzen dan omhoog schieten.”

Bloemen planten

Zolang er maar actie wordt ondernomen, is er volgens beiden een goede kans dat hommels het wél halen. ,,De hommelpopulatie kan zich herstellen als er genoeg bloemen blijven, en natuurlijk als de temperatuur niet al te snel stijgt”, aldus Kleijn. ,,Naast het tegengaan van klimaatverandering moeten we zorgen dat er meer bloemen worden geplant. Het is van belang dat deze daarna niet vernietigd worden. Als iedereen hier rekening mee houdt, blijft er genoeg voedsel over en kunnen de hommels blijven bestuiven.”