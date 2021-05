Zeven miljoen euro extra voor Schiphol en haven om criminelen buiten de deur te houden

Luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam krijgen 7 miljoen euro extra om de invoer van drugs en andere verboden middelen tegen te gaan. Minister Ferd Grapperhaus, op werkbezoek aan een bagagekelder onder Schiphol: ,,Sámen met de vele op Schiphol en in de Rotterdamse haven werkzame bedrijven richten we ons op werknemers die weinig weerstand kunnen bieden tegen de slechteriken.”

Naast burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer kijkt demissionair minister Grapperhaus naar de verrichtingen van douaniers. Minutieus inspecteren ze de inhoud van de koffers die net door de scanner zijn gegaan, afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder het (gewezen) criminelenparadijs Dubai. Een koffer zit propvol tassen van dure merken zoals Louis Vuitton. De eigenaar, onwetend over de inspectie, zal boven bij het passeren van de douane worden tegengehouden als hij de spullen niet zelf aangeeft.

Met hun werkbezoek markeren de bestuurders de kleine 7 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt voor de strijd tegen ‘ondermijnende criminaliteit’ in de haven van Rotterdam en op Schiphol – de invoer van drugs vooral. Het vliegveld krijgt 1,9 miljoen extra, de haven 5 miljoen.

Is dat geen schijntje in het gevecht tegen de internationale drugshandel, die immers een miljardenindustrie is. Grapperhaus: ,,Dat is nou typisch zo’n vraag die misdaadjournalisten stellen. Deze 7 miljoen komen bovenop alles wat we al doen. Als je het politieapparaat, de douane, de Koninklijke Marechaussee, onze speciale eenheden in de snelle bolides en het hele bestaande beveiligingsapparaat meetelt, kom je óók op miljarden.”

Het extra geld is vooral bedoeld om zwakke plekken in de (lucht)havenlogistiek met extra technologie te verstevigen en de voor criminelen zo belangrijke hulp van binnenuit te bestrijden.

,,De menselijke factor is cruciaal. Sámen met de vele op Schiphol en in de Rotterdamse haven werkzame bedrijven richten we ons op werknemers op de kwetsbare plekken, die weinig weerstand kunnen bieden tegen de slechteriken’’, zegt Grapperhaus. ,,Die mensen worden bijvoorbeeld in het café aangesproken en onder druk gezet. Soms is bekend wie in een lastige privésituatie zit, met schulden. Wij willen ze er heel bewust van maken dat ze nooit meer terug kunnen als ze één keer zwichten voor de verleiding een criminele organisatie te helpen door hier bijvoorbeeld koffers, of in Rotterdam containers met contrabande door te laten.”

De controle op werknemers die de (lucht)haven verlaten, wordt verscherpt. Daar zaten zwakke plekken.

Werknemers krijgen het advies niet met door logo’s herkenbare auto’s naar buiten te rijden, waardoor criminelen zien wie ze moeten hebben. ,,De indeling van ploegendiensten gaat voortaan via loting, zodat personeelsleden tevoren niet weten waar ze zullen werken’’, zegt Grapperhaus. ,,Aan de voorkant moet de screening van kandidaat-medewerkers veel beter, zodat criminele organisaties geen mannetjes op de belangrijke plekken kunnen zetten.”

Op verzoek van burgemeester Ahmed Aboutaleb werkt Grapperhaus aan een nieuwe wet waardoor ‘uithalers’ van drugs eerder strafbaar worden. Nu krijgen jonge mannen die met een rugzak en gereedschap in de uitgestrekte Rotterdamse haven worden betrapt, alleen een boete voor het verblijven op verboden terrein. ,,Geen twijfel: daar moet specifieke wetgeving voor komen.”

Grapperhaus ziet de 7 miljoen als ‘weer een stap’. ,,Het volgende kabinet zal weer extra moeten investeren om de Rotterdamse haven en Schiphol veilig te houden. Dit is een goed begin. We weten heel goed dat we vechten tegen slimme organisaties. Soms laten ze vliegtuigen waarin drugs zijn verstopt rustig een paar keer heen en weer vliegen, zodat het voor de opsporingsdiensten uiteindelijk lastig is te achterhalen waar die vandaan komen.”

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer: ,,Mensen die hier in de bagagekelder werken, konden na werktijd gewoon naar buiten lopen zonder te worden gecontroleerd. Dat is voorbij. Steeksproefsgewijs zullen tassen worden gecontroleerd, en tassen mogen niet meer de beveiligde gedeelten in. De gelegenheid criminelen te helpen moet verminderd worden, de pakkans vergroot.”

Op bedrijventerrein Schiphol Oost wordt strenger gecontroleerd, beloofd Schuurmans. ,,Van veel van de 350 bedrijven daar wisten we nauwelijks wat die deden. Inmiddels onderzoeken we veertig, vijftig geselecteerde risicobedrijven nader om te bezien wat zich daar precies afspeelt.”

Een ‘Schipholmarinier’ zal zich er voortaan volledig op richten zwakke plekken in de beveiliging te vinden en te dichten.

