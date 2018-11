Ziekenhuis behandelt kinderen met Q-koorts: ‘Ik heb gehuild toen ik het hoorde’

FNV: medewer­kers in thuiszorg hebben niet eens tijd voor koffiepau­ze

20:03 De werkdruk in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt) is zo groot, dat een op de twee medewerkers in de sector geen thee- of koffiepauze kan nemen. In plaats daarvan werken ze in eigen tijd door terwijl hier geen vergoeding tegenover staat, meldt FNV Zorg & Welzijn op basis van eigen onderzoek onder ruim 2000 medewerkers in de vvt.