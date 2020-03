Ziekenhuis vraagt hulp Defensie: ‘Het is wachten op het wondermiddel’

Jongeren­par­tij­en doen oproep aan minister: ‘Compenseer studenten ook’

16:38 Vijf jongerenpartijen hebben gezamenlijk een brief geschreven aan minister Van Engelshoven (Onderwijs) waarin ze aandringen op een compensatie voor studenten. Volgens de partijen ondervindt deze groep ook negatieve gevolgen van de coronacrisis. ,,Er moet iets gebeuren, want studenten zijn financieel vaak al kwetsbaar. We merken dat de zorgen steeds groter worden.”