Ziekenhuisbestuurder plagieerde uit Volkskrant en NRC: ‘Ik heb me laten meeslepen’

GGD’er lekte uit coronados­siers BN’ers en ex-vriendin­nen: ‘Ik was nieuwsgie­rig’

31 augustus Peter R. de Vries, Lil’ Kleine, John van den Heuvel, Jesse Klaver en Badr Hari. Van al zijn idolen zocht 23-jarige Amin L. uit Alblasserdam als medewerker van het corona-callcenter van de GGD de coronadossiers op. Kickbokser Hari belde hij zelfs op diens mobiele telefoonnummer, dat hij in het computersysteem CoronIT had opgezocht, maar de sporter nam niet op. ,,Ik was nieuwsgierig en wist niet dat het niet mocht’’, vertelde de student dinsdag voor de rechtbank. ,,Ik zou nooit iemands privacy in gevaar willen brengen.’’