Ziekenhuizen gaan in avonden en weekenden opereren om wachtlijsten weg te werken

Ziekenhuizen gaan in de avonduren en weekenden opereren om de wachtlijsten weg te werken. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd te winnen. ,,Zo kunnen we 1 à 2 patiënten per dag extra helpen.”

Veel ziekenhuizen gaan pas na de zomervakantie aan de slag om zorg in te halen. Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzen uit dat er naar schatting 320.000 minder operaties zijn geweest tussen maart 2020 en mei 2021. Maar de meeste ziekenhuizen zeggen eerst hun personeel rust te gunnen voordat ze de achterstanden gaan wegwerken, blijkt uit een rondgang.

Wel liggen plannen klaar om vanaf september gas te geven. Met name bij orthopedie, kno, gynaecologie, urologie en plastische chirurgie zijn wachtlijsten ontstaan. Doordat deze zorg planbaar is, verdween die als eerste uit het operatieschema.

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar belt deze zomer alle 3500 patiënten die op een ingreep wachten om te horen hoe het met ze gaat. ,,Onze specialisten bepalen vervolgens de urgentie”, aldus woordvoerder Marieke de Vries. De patiënten die er het slechtst aan toe zijn, kunnen als eersten rekenen op een plek.

Diverse ziekenhuizen onderzoeken welk personeel extra wil werken om ook in de avonduren en weekenden te kunnen opereren. ,,Om te beginnen gaan we op zaterdagen zes operatiekamers gebruiken voor inhaalzorg en we onderzoeken of dit uit te breiden is”, zegt Eveline Henneke, woordvoerder van het Isala in Zwolle.

In het Erasmus MC in Rotterdam worden enkele operatiekamers al in de avonduren gebruikt. ,,Dat betekent dat personeel extra moet werken, maar mensen zijn bereid dat te doen. Het is extra werk met een doel. Dat maakt het anders dan covid, waarbij onduidelijk was hoe hoog de piek zou zijn en hoe lang de extra inzet nodig was”, stelt Johanneke Mulder, directeur ok.

Om zoveel mogelijk patiënten snel te kunnen helpen, kijken ziekenhuizen bovendien naar een efficiënter gebruik van operatiekamers. ,,Door veel dezelfde operaties te doen op één dag, zoals galblaas- of liesbreukoperaties, hoef je niet elke keer de operatiekamer aan te passen en kan je sneller wisselen van patiënten. Daardoor kun je 1 à 2 extra patiënten opereren op een dag”, verklaart Ellen de Jong, woordvoerder van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Ook zet dit hospitaal extra ondersteuners in om sneller van operatie te kunnen wisselen. Zij helpen bijvoorbeeld met het opruimen van de ok’s en het klaarzetten van de juiste apparatuur.

Lees onder de foto het schrijnende verhaal van de 24-jarige Ken. Precies op de dag dat de ic’s uitpuilden van coronapatiënten zou hij een nieuwe lever krijgen. Zijn zus Bo (26) zou hem een deel van de hare doneren. Door de coronahectiek ging last minute een streep door de transplantatie. ,,Dat was heel spannend, want mijn uitzaaiingen mochten echt niet verder groeien.”

Volledig scherm Ken zou op 22 april een deel van de lever van zijn zus Bo krijgen. Door de coronadrukte ging de operatie niet door. Hij zat weken in spanning, omdat zijn ziekte niet verder mocht uitzaaien. Uiteindelijk kreeg hij op 17 juni alsnog zijn operatie. (Ken en Bo willen uit privacyoverwegingen alleen onherkenbaar op de foto) © Marco De Swart