Ziekenhuizen oneens over kinderhartchirurgie, minister aan zet

Het rijtje wordt almaar langer: ook kunstmest­pro­du­cent Yara noteert megawinst

Kunstmestproducent Yara, in Nederland bekend van zijn fabriek in Sluiskil (Zeeuws-Vlaanderen), is het volgende bedrijf in een inmiddels lange rij die in tijden van crisis een megawinst noteert. Over 2022 bedroeg het nettoresultaat 2,6 miljard euro, zeven keer zoveel als in 2021.

8 februari