Ziekenhuizen spreiden weer coronapatiënten om zorg op peil te houden

CORONAVIRUS LIVE | Dagrecord: 1542 nieuwe besmettin­gen, ‘proef met sneltest in Amsterdam’

15:52 In de afgelopen 24 uur telde het RIVM 1542 nieuwe besmettingen. Nooit eerder werden er zoveel positieve testen gemeld. Gisteren waren het er nog 1379. De druk in de ziekenhuizen loopt op, in totaal worden er daar nu 245 behandeld. Voor het eerst in maanden zijn in een enkele regio patiënten verplaatst om beter te spreiden. Ook vandaag lees je alles rond de coronacrisis in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen kunt u hier lezen.