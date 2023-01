Ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege griepgolf

Het Medisch Spectrum Twente (MST), een ziekenhuis met locaties in onder meer Enschede, zegt dat per dag wordt bekeken welke operaties komen te vervallen. Spoedopnames, oncologische zorg en dagbehandelingen gaan wel door. ,,MST verwacht dat deze situatie nog wel even aanhoudt, de griepepidemie heeft het hoogtepunt nog niet bereikt.”

Ook het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk moest deze week operaties afzeggen als gevolg van onder meer de griepepidemie. Het ziekenhuis wijst erop dat de problemen, zoals veel ziekteverzuim onder personeel, ook in de verpleeghuizen spelen. Dat heeft als gevolg dat ook de doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis stokt. Daardoor is het nog drukker.

Uiterste gevallen

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam laat weten dat ‘in uiterste gevallen’ operaties worden uitgesteld om de druk op de zorg te verlichten. ,,Dit is in de afgelopen weken op één dag op een beperkte schaal voorgevallen”, aldus een woordvoerder. Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer meldt dat operaties die kunnen wachten ‘soms’ worden uitgesteld. ,,Spoedoperaties gaan altijd door.”

Een paar dagen geleden haalde het St. Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad juist opgelucht adem: daar hoefden deze week geen operaties meer uitgesteld te worden, nadat er vorige week wel mensen afgebeld moesten worden. Dit weekend viel de instroom van grieppatiënten daar mee.

