Ziekenhuizen voorlopig gered: ‘Anders hadden we de salarissen niet kunnen betalen’

Ziekenhuizen kunnen vanaf 1 mei een maandelijks voorschot krijgen van de zorgverzekeraars, ‘om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverlichtingen’. NVZ-voorman Ad Melkert erkent dat het voor de ziekenhuizen de afgelopen weken al ‘heel nijpend’ is geweest. ,,Er is heel veel geld extra uitgegeven aan zorg voor coronapatiënten zowel op de ic als daarbuiten. Op zo’n enorme golf patiënten was helemaal niet gerekend in de begrotingen. We hebben regelmatig videoconferenties met ziekenhuisbestuurders en die zeggen dan klip en klaar: als het nog een week of twee duurt, dan weten wij niet of we de salarissen nog kunnen betalen.’’

De voorschotten moeten ziekenhuizen de ruimte geven om rekeningen, waaronder salarissen, te kunnen betalen. ,,Het zou onbestaanbaar zijn als een verpleegkundige zich het vuur uit de sloffen loopt en je dan zijn of haar vakantiegeld niet kunt betalen’’, aldus Melkert. Hij krijgt bijval van bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland, Ab Klink: ,,Ziekenhuizen moeten zich nu geen zorgen maken over financiën. Laat zorgverleners zich nu focussen op het verlenen van de broodnodige zorg.’’ Om hoeveel geld het precies gaat willen de partijen niet kwijt, wel bevestigen zij dat het gaat om ‘miljarden’.

Veel extra kosten

Volgens de koepelorganisatie zijn ziekenhuizen zwaar in de financiële problemen gekomen door de coronacrisis. ,,Er waren ziekenhuizen die er heel goed voorstonden en door deze situatie echt in de problemen zijn gekomen'', verklaart Melkert. Klink bevestigt: ,,Ziekenhuizen maakten veel extra kosten voor bijvoorbeeld beschermingsmateriaal, beademingsapparaten en extra ic-plekken. Daar zullen wij als zorgverzekeraars ook ons deel in nemen'', betoogt Klink, die tevens topman is van de grote zorgverzekeraar VGZ.



Volgens oud-minister Klink hebben alle soorten ziekenhuizen last van de gevolgen van corona. ,,Met name in Tilburg en Oss waar het coronavirus opvlamde hebben ziekenhuizen minder andere zorg kunnen verlenen. Maar in streekziekenhuizen, topklinische en academische ziekenhuizen in het hele land zien we dat er veel minder gedeclareerd is, omdat de planbare zorg is uitgesteld. Daarnaast zien we ook dat er een enorme vraaguitval heeft plaatsgevonden. Mensen gaan door corona veel minder naar het ziekenhuis.’’

Het is volgens de vroegere CDA-bewindsman ‘maar goed dat De Nederlandsche Bank zorgverzekeraars verplicht reserves aan te houden’. ,,Bij het maken van een stresstest denken wij soms wel eens: het lijkt wel of alle Egyptische plagen op ons afkomen’’, zegt hij verwijzend naar een passage in de bijbel over de tien plagen in het Oude Egypte. ,,Met deze pandemie zie je dat dit ook daadwerkelijk kan gebeuren. Als deze crisis doorzet en het wordt ook een extra economische crisis, dan weten we niet in hoeverre mensen bijvoorbeeld hun eigen risico nog kunnen betalen. Ook daar moeten wij als zorgverzekeraars nu rekening mee houden.’’ Eerder kregen huisartsen al extra steun in de vorm van 10 euro per patiënt. Andere zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die in acute financiële nood verkeren, kunnen nu ook om een vooruitbetaling vragen.

Om de financiële zorgen van ziekenhuizen in te perken, trekken zorgverzekeraars nu alvast de portemonnee. De ziekenhuizen kunnen vanaf volgende maand een voorschot aanvragen dat net zo groot is als de omzet die zij voor de coronacrisis verwachtten te maken. Die bedragen worden uiteindelijk verrekend met de declaraties van de daadwerkelijk verleende zorg. Of het niet een monsterklus wordt om die kosten uiteindelijk te verrekenen? ,,Dat zie je goed, dat is een enorme monsterklus’’, erkent Melkert. ,,Daarom proberen we de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden. Maar dit monster valt in het niet, bij het grote monster dat het coronavirus is. Dat monster moeten we als eerst zien te temperen.’’

