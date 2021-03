Ziekenhuizen vrezen weer nieuwe piek en roepen op tot sneller vaccineren

VideoDe Nederlandse ziekenhuizen vrezen opnieuw een piek van coronapatiënten nu het aantal besmettingen is opgelopen. Maar er is een uitweg: sneller vaccineren dan nu het geval is, stelt zorgbaas Ernst Kuipers.

Voor de derde week op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. De teller staat nu op 2193, het hoogste aantal sinds 3 februari, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen 24 uur kwamen er 120 mensen bij; zoveel mensen op één dag is sinds 4 januari niet meer voorgekomen.

Nu het aantal besmettingen fors is opgelopen, verwacht voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat ook de ziekenhuizen nog veel meer coronapatiënten moeten opvangen. Zijn grafieken voorspellen eenzelfde piek als eind vorig jaar of net daar overheen. Toen lagen er 2900 mensen in het ziekenhuis.

Maatregelen versoepelen vindt Kuipers dan ook nog niet verstandig. ,,Als dat betekent dat de besmettingen verder stijgen, heb je heel weinig speelruimte.”

Kuipers verwacht dat de situatie er begin mei heel anders uitziet. Vorig jaar bleek dat de besmettingen toen ook in rap tempo naar beneden gingen, mede geholpen door het warmere weer. Tegen die tijd zouden ook zo’n vijf miljoen Nederlanders moeten zijn gevaccineerd. En dat laatste gaat pas echt helpen, vindt Kuipers.

Volledig scherm Ic-verpleegkundigen bezig met de verzorging van een coronapatiënt. © ETZ/Ellen den Ouden

Uitweg

De beddenplanner zou dan ook graag zien dat er bij het vaccineren nog een tandje wordt bijgeschakeld en verwijst naar de Britse situatie. Daar zetten ze alles op alles om iedereen zo snel mogelijk één prik te geven. ,,Uiteindelijk moet iedereen twee prikken krijgen bij de meeste vaccins, maar die ene heeft ook al een enorm effect.”

In Nederland zijn er tot nu toe weliswaar 1,9 miljoen vaccins uitgedeeld, maar die zijn gezet in de armen van 1,4 miljoen mensen. Bij de overige half miljoen prikken ging het om een tweede dosis. ,,Dat moet echt anders”, zegt Kuipers. ,,In Engeland loopt het aantal mensen met een eerste prik vrijwel gelijk op met mensen die een tweede hebben gehad.”

Ook zou hij graag zien dat er nog minder voorraad wordt aangehouden. Nu ligt er voor twee weken opgeslagen. ,,Verklein dat aantal, want dat gaat ons echt helpen. In Engeland zie je nu dat wanneer 30 procent van de populatie is gevaccineerd dat hele grote impact heeft op het aantal ziekenhuisopnames. Dat is de weg om hier uit te komen.”

