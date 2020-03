Ziekenhuizen zeggen massaal geplande operaties en afspraken af om ongekend aantal coronapatiënten

In de supermarkt denkt iedereen nu even aan zichzelf

9:30 Nederland ontwaakte gisteren in het besef dat even niets meer hetzelfde is als de dag ervoor. Gewoon naar het werk, de sportclub of het theater is er niet meer bij. Dus gingen we maar boodschappen doen, met zijn allen. Er wordt massaal gehamsterd. Verslag uit Tilburg, coronahoofdstad tegen wil en dank.