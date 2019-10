Zo blijf je gemotiveerd: sportpsychologie in zes vragen

1. Hoe ga je om met verlies?

,,De beste manier om met verlies om te gaan, is door te blijven geloven in je doel. Vertrouw erop dat al je inspanningen vroeg of laat ergens goed voor zijn. Wat niet wegneemt dat je je ontgoocheling bij verlies best mag toelaten, maar alleen ná de wedstrijd. Maak je analyse nooit tijdens de wedstrijd, dan is je mentale energie niet op de juiste zaken gefocust. Als die eerste teleurstelling verwerkt is, moet je de knop omzetten en naar de volgende wedstrijd kijken. Blijf het verlies niet herkauwen.’’