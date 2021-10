Zo gaat dat met middelmatige witte mannen als Brusselmans, ze komen ermee weg

Bijna verdronken scootmo­biel­ster: ‘Mensen zagen hoe ik kopje onder ging, maar reden door’

De vrouw die gisteren in Bunschoten met haar scootmobiel in een diepe sloot belandde, riep minutenlang om hulp zonder dat voorbijgangers stopten. 'Heel veel mensen zagen me, terwijl ik kopje onder ging, en besloten door te rijden.'