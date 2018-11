Zo houdt Limburg wilde zwijnen bij de grens tegen

De zwijnen veroorzaken in de provincie veel overlast. Zo waren er volgens de de Nederlandse Jagersvereniging in 2017 in Limburg 78 aanrijdingen met de wilde varkens. Ook zadelen ze boeren in de regio op met een flinke kostenpost, jaarlijks bijna een ton, door schade aan gewassen. De beesten wroeten met hun snoeten in de grond op zoek naar voedsel. Bovendien vergroot hun aanwezigheid het risico op varkenspest.

Er bestaan al wildrasters tussen Venlo en Vlodrop, maar dat is nog niet aaneengesloten. Nu maakt de provincie het laatste stukje ook dicht en wordt het bestaande deel verbeterd, meldt de Limburgse zender L1. De grens is over dat stuk dan volledig gesloten voor overstekend wild.

Er is een grote natuurlijke trek van zwijnen die in het Duitse Brachter Wald zitten. Ze trekken naar de lagere en nattere streken in Limburg.

Wildspiegels