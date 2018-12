Zo jaagt onze marine op drugsbendes uit Zuid-Amerika

Miljoenen­jacht-miljonair Pascal: Ik geef nog altijd paar tientjes op verjaarda­gen

11:33 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. ‘Ich weur gek’ appte Limburger Pascal Hamers zijn vrouw, vlak na de uitzending van Miljoenenjacht. Daar won hij 1.026.000 euro. Drie maanden later is huize Hamers qua uitgaven nog hetzelfde als voorheen.