Zo maak je een studiekeuze nu er geen open dagen zijn

Zeldzaam koude nachten, ook vannacht gaat het vriezen

11:34 Het zijn bijzonder koude nachten voor deze tijd van het jaar. Het weerstation op vliegveld Eelde (Drenthe) heeft 's nachts zelfs -3,0 graden gemeten. Het is zeldzaam dat het nog zo koud is. Eigenlijk tekenen deze dagen in mei het einde van het vorstseizoen.