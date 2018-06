Zo machtig is de Turkse president Erdogan nu

Familie Nouri slechts 'deels tevreden' over verklaring van Ajax

21:48 De familie van Abdelhak Nouri is blij met het feit dat Ajax aansprakelijkheid erkent voor het blijvende letsel van 'Appie', maar is niet blij met de manier waarop Ajax het naar buiten heeft gebracht. ,,Er is géén sprake van 'nieuwe' informatie die door ons is aangeleverd, de informatie die Ajax heeft was allang bekend bij de club,'' zegt woordvoerder Khalid Kasem van de familie.