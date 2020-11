Zo onderhouden jullie vriendschappen in coronatijd: ‘Op gepaste afstand’

Familie is een gegeven, vrienden zijn een keuze. Met goede vrienden delen we momenten van liefde en verdriet. Zo vat ik de tientallen brieven samen die u schreef over de vriendschap die u in uw leven ervaart. Niks bijzonders, zou je kunnen zeggen. Heel bijzonder, moet je natuurlijk zeggen. En al maakt corona lijfelijk contact vaak onmogelijk, we appen en Facebooken, bellen en praten over die anderhalve meter heen. Onder het genot van vele liters thee en koffie, bier en goede wijn. Enfin, ik ga u zelf aan het woord laten. Wilt u reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl