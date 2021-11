Zo reageert Nederland op de persconferentie: ‘QR-code werkt niet, voer de oude maatregelen weer in’

Het handhaven gaat er niet gemakkelijker op worden nu het kabinet de coronamaatregelen weer gaat aanscherpen na eerdere versoepelingen. Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP in reactie op de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

,,Het was beter geweest als het kabinet stap voor stap had versoepeld, net als in veel andere landen is gebeurd”, aldus Van de Kamp. ,,Want nu moeten we de regels weer aanscherpen en dat zorgt voor onduidelijkheid en verwarring bij de mensen en er is ook een groep die boos is.”

De ACP-voorman laat weten dat de bond de komende dagen nauw contact heeft met de achterban over de gevolgen voor de handhaving van het verscherpen van de coronamaatregelen. ,,En als we merken dat het niet goed gaat, zullen we daarover een gesprek aanvragen met het kabinet en de politieleiding.”

Omdat er vanaf 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs getoond moet worden, zullen boa’s intensiever gaan controleren op de coronapas. De Nederlandse BOA Bond maakt zich zorgen dat die extra inzet ten koste zal gaan van andere meldingen. ,,Zoals die over stank- en geluidsoverlast, vuilniszakken, parkeren, en een aantal projecten zal vertraging oplopen”, aldus voorzitter Ruud Kuin. ,,Het was de laatste tijd een klein onderdeel van het werk, maar nu zal het controleren op de coronapassen weer de belangrijkste taak worden voor de boa’s.”

De horeca wil dat het kabinet komt met extra coronasteun voor cafés en restaurants. Nu het coronatoegangsbewijs binnenkort ook verplicht wordt voor bezoekers van terrassen, zouden horecaondernemers wederom een harde klap krijgen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt van ‘symboolpolitiek’.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt dat het kabinet in gesprekken met hem niet goed heeft kunnen onderbouwen waarom de verplichte QR-check nu precies nodig is op terrassen. ,,Onbegrijpelijk, aangezien het voor onze leden wél een grote financiële impact heeft.”

Zo’n verplichting zou sommige gasten weren uit de horeca. Ook kost de controle bedrijven extra inzet van personeel. Het gaat volgens KHN branchebreed in het lopende vierde kwartaal al gauw om tientallen miljoenen euro’s aan extra kosten en mogelijk wel honderden miljoenen aan omzetderving.

De invoering van de coronatoegangsbewijzen voor binnen en het handhaven van de sluitingstijd van 24.00 uur leidden volgens KHN eerder al tot extra omzetverlies in de branche. Veel horecaondernemers zouden daardoor al langer in financiële problemen verkeren. De brancheorganisatie benadrukt dat de overheid de steunmaatregelen evenwel per 1 oktober heeft stopgezet.

De extra steun die KHN wil is het voortzetten van de eerdere NOW- en TVL-subsidieregelingen. Ook zou er een soort schuldenfonds moeten komen. En de horeca wil lagere werkgeverslasten, lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers.

Zwembaden en zwemscholen gaan niet meewerken aan het invoeren van een QR-code, laten de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), Eerste Nederlandse Vak Opleiding Zwemonderwijzers (ENVOZ) en ZwemOnderwijs Nederland (ZON) weten. Volgens de organisaties sluit een dergelijke maatregel een grote groep zwemleerlingen buiten. Daarbij is het praktisch gezien niet haalbaar door grote personeelstekorten. Ook levert het een ‘stroom aan opzeggingen’ op.

De zwembranche ontkent niet dat er maatregelen nodig zijn. De organisaties zijn dan ook bereid om onder meer de inpandige 1,5 meter en mondkapjesplicht opnieuw in te voeren. ,,Mocht het kabinet de QR-code wel invoeren vanaf vrijdag, dan zullen de zwembaden en zwemscholen lijnrecht tegenover de overheid komen te staan”, staat in een persverklaring.

Dierentuinen en pretparken verwachten minder bezoekers en omzet als zij bij de ingang op QR-codes moeten controleren. De Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot aantal dagattracties, wil dat er steun komt in het geval van nieuwe coronamaatregelen.

Directeur Kees Klesman van de organisatie wijst naar ervaringen die zijn opgedaan met proeven voor toegangstesten, waar leden aan deelnamen. De gevolgen voor de omzet van parken waren ‘schrikbarend’. Bovendien zal volgens hem het controleren van QR-codes weinig effect hebben, omdat veel dagattracties ‘s winters dicht zijn of minder bezoekers krijgen.

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zegt dat de maatregel ‘er wel al een beetje aan zat te komen’, en ‘ongetwijfeld de bezoekersaantallen zal beïnvloeden’. Dierentuinen en pretparken werken al gedeeltelijk met QR-codes, bijvoorbeeld bij de horecavoorzieningen in parken. ,,Maar als we dat nu ook aan de poort moeten gaan doen, zal dat wel capaciteit vereisen”, aldus de NVD.

Kappers vinden een nieuwe mondkapjesplicht vervelend, maar zullen deze wel opvolgen. ,,De mondkapjesplicht is pittig voor kappers, maar alles beter dan sluiten”, laat de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (Anko) weten.

Dat de branche open kan blijven, is het belangrijkst, benadrukt de branchevereniging van de kappers. ,,Verder is het natuurlijk lastig voor kappers om de hele dag met een mondkapje te moeten werken”, geeft een woordvoerster aan.

Of klanten hun knipbeurt gaan uitstellen door een mogelijke mondkapjesplicht, durft de Anko niet te voorspellen. ,,De vorige keer waren mensen blij dat ze eindelijk weer naar de kapper konden en was het mondkapje geen belemmering.” Volgens de zegsvrouw zullen mensen nog steeds een kappersbeurt met mondkapje prefereren boven helemaal geen kappersbezoek.

Het nieuwe thuiswerkadvies van het kabinet is waarschijnlijk vooral bedoeld om een signaal af te geven, zegt voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). ,,En dat is op zich goed”, denkt hij. ,,Dat we erop gewezen worden dat corona nog niet weg is.”

De vakbondsman stelt dat het maar om een beperkte wijziging lijkt te gaan, maar dat maakt volgens hem niet zo veel uit. ,,Laten we eerlijk zijn, het vorige thuiswerkadvies verschilde ook nauwelijks van het huidige.” Net als andere vakbewegingen is VCP geen voorstander van het idee om werkgevers naar de QR-code van werknemers te laten vragen.

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is tegen een verplicht coronatoegangsbewijs voor de zorgmedewerkers, bezoekers en patiënten. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf eerder aan ‘helemaal niets te willen uitsluiten’ wat betreft aanvullende maatregelen. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad en tevens burgemeester van Nijmegen pleit voor een QR-code op de werkvloer. Die zou dus ook voor werknemers in de zorg kunnen gelden.

De optie om de coronapas ook verplicht te maken voor patiënten ligt op dit moment overigens niet op tafel. Wel wordt wetgeving voorbereid om bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen de mogelijkheid te geven bezoekers om een QR-code te vragen, zodat ze ‘een veilige omgeving’ kunnen creëren.

,,Een QR-code in de zorg is onacceptabel”, meldt het OLVG. Het ziekenhuis wijst erop dat iemand die volledig gevaccineerd is nog steeds corona kan krijgen. ,,En als je besmet bent, kun je het ook weer overdragen aan iemand anders”, zegt een woordvoerster.

Het invoeren van een vaccinatiebewijs voor werknemers zou volgens het ziekenhuis een groot risico met zich meebrengen. ,,Dat personeel de zorg gaat verlaten. En juist die vakmensen die met hart en ziel zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in gevaccineerd of niet, hebben wij keihard nodig. Zonder deze mensen is zorg onmogelijk”, aldus het OLVG.

Vakbond CNV vindt het goed dat het kabinet ‘gedoseerd’ coronamaatregelen neemt. ,,Het kabinet kiest nu grotendeels voor maatregelen waar we inmiddels aan zijn gewend. De 1,5 meter, mondkapjes. Voor dit moment verstandige maatregelen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie op de coronapersconferentie. ,,Laten we hopen dat dit genoeg is om het aantal besmettingen terug te dringen”, benadrukt de vakbondsman.

CNV pleitte er al langer voor dat de ‘klassieke coronaregels’ op de werkvloer gehanteerd blijven worden. Onlangs benadrukte de bond daarnaast niks te zien in de inzet van de CoronaCheck-app op de werkvloer. Zo’n toegangsbewijs is volgens de bond ongrondwettelijk en zou de privacy en lichamelijke integriteit van werknemers schenden.

,,Maatregelen die een tweedeling kunnen veroorzaken moeten zoveel mogelijk worden vermeden”, zegt Fortuin nu. ,,De polarisatie in het debat neemt namelijk toe. We moeten voorkomen dat we straks de coronacrisis hebben bestreden, maar een maatschappelijke tweespalt ervoor terugkrijgen.” Hij roept het kabinet daarbij op om scherp te blijven monitoren op de ziekenhuisopnames. De maatregelen zijn volgens hem immers bedoeld om de zorg te ontlasten.

Nederland moet weer meer gaan thuiswerken en terug naar de 1,5 metersamenleving, oftewel coronamaatregelen die hun effect al bewezen hebben. Dat vindt voorzitter Reiner Castelein van vakbond De Unie. Hij ziet niets in de uitbreiding van de inzet van de CoronaCheck-app. ,,Als het doel is om besmettingen te verminderen dan is het gebruik van een QR-code een onvoldoende effectief middel gebleken.” De vakbondsman wijst op de snelle verspreiding van het virus in de afgelopen weken.

Castelein vreest ook dat het kabinet met een wetswijziging wil komen om de QR-check te kunnen verplichten. Mogelijk krijgen werkgevers dan ook vergaande mogelijkheden om te controleren of hun personeel wel gevaccineerd is. De voorzitter van De Unie is fel tegen een ingreep die het mogelijk maakt voor werkgevers om ‘op een privacy-schendende wijze, de gezondheid van werknemers in kaart te brengen’.

De Unie, die goed vertegenwoordigd is in onder meer de bankensector, pleit er juist voor om de beproefde maatregelen op veel grotere schaal opnieuw in te voeren. ,,Denk daarbij aan de 1,5 meter afstand, en waar mogelijk thuiswerken, handen wassen, gezonde lucht, een schone werkplek en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, namelijk thuisblijven bij klachten. Allemaal maatregelen die de afgelopen anderhalf jaar bewezen effect hebben gehad.”

Vakbond FNV heeft ook grote zorgen over het moeten tonen van de CoronaCheck-app op de werkplek, een maatregel die coronaminister Hugo de Jonge mogelijk wil maken voor werkgevers op locaties waar bezoekers dat certificaat ook al moeten tonen. Ook vindt de bond het nieuwe advies voor thuiswerken ‘nogal ruim’.

,,Ook nu al werken veel mensen die niet op de werkvloer hoeven te zijn voor het grootste gedeelte thuis, zeker bij overheidsorganisaties en bij banken en verzekeraars. Daar verandert dit advies niet zo veel aan”, zo reageert FNV-vicevoorzitter Kitty Jong op de coronapersconferentie van dinsdagavond.

Wat betreft de plannen voor een QR-check voor werknemers vindt de bond dat het kabinet er te makkelijk overheen stapt dat daar grondrechten mee worden geschonden. ,,En wat is het gevolg als je naar huis wordt gestuurd, maar in jouw functie is thuiswerken niet mogelijk?”, vraagt Jong zich af. ,,De tweedeling neemt hierdoor stevig toe. En je bevindt je al snel op een glijdende schaal waarin werkgevers ook andere vragen over je medische gegevens willen stellen in het kader van risico- en kostenbeheersing.”

Diverse grote Nederlandse sportbonden zijn blij met het voorstel van burgemeester Hubert Bruls om hulp te bieden aan amateurverenigingen bij de controle op het coronatoegangsbewijs. Uit recent onderzoek bleek dat slechts in een derde van de sportkantines de QR-codes van de bezoekers worden gecheckt. Bruls pleit er als voorzitter van het Veiligheidsberaad voor dat gemeentes de clubs gaan helpen. ,,Dat hoeft geen boa te zijn, maar kan ook assistentie zijn in de vorm van een gastheer of -dame aan de deur”, aldus de burgemeester van Nijmegen.

Hockeybond KNHB juicht dat voorstel toe. ,,Het beeld wat we hebben, is dat het onze verenigingen vooralsnog met piepen en kraken wel lukt om de controles voor elkaar te krijgen”, aldus een woordvoerster. ,,Maar het is fijn om daar hulp bij te krijgen. Want hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om hier mensen voor te vinden.”

Bezoekers aan sportkantines moeten de CoronaCheck-app laten zien als ze iets komen consumeren. Dat hoeft niet als ze alleen de kantine in gaan om iets te kopen. ,,Bij onze verenigingen horen we dat ze het ofwel goed geregeld hebben met een check, of ze vragen een solidaire houding van hun leden”, zegt Benoit Gilissen, manager verenigingszaken bij tennisbond KNLTB. Hulp bij de handhaving komt volgens hem zeker van pas. ,,Nu wordt dat overgelaten aan vrijwilligers die soms hun eigen buurman of teamgenoot de toegang moeten ontzeggen.”

Sportkoepel NOC*NSF zet ‘grote vraagtekens’ bij coronamaatregelen die zorgen voor beperkingen van de toegang tot sportclubs. ,,We hebben grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en ook het nut van maatregelen die de toegang tot sporten gaan beperken”, zegt een woordvoerder van NOC*NSF. ,,Voor ongeveer 10 miljoen mensen geldt dat ze wekelijks sporten, van wie bijna de helft op een sportclub. Daarmee houden zij hun weerstand en gezondheid op peil. Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd in plaats van beperkt moeten worden.”

Om gezond door de coronacrisis te komen zouden mensen gestimuleerd moeten worden om naar de sportschool te komen. Het invoeren van een verplichte QR-code voor de toegang tot fitnesscentra doet juist het tegenovergestelde. Branchevereniging NL Actief spreekt in een reactie op de extra maatregelen die het kabinet dinsdag aankondigde van een ‘hoge drempel’ om te gaan sporten voor mensen die niet zijn gevaccineerd.

De fitnessclubs zijn volgens NL Actief onderdeel van de oplossing. ,,Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 constateerden ic-artsen dat met name mensen met fors overgewicht op de ic’s belandden. Dit leidde tot een breed gedragen maatschappelijk appel om gezonder, fitter en vitaler te gaan leven”, aldus NL Actief in een verklaring. Ook nu zou volgens de vereniging sporten gestimuleerd moeten worden in plaats van belemmerd.

Utrechtse sportscholen zeggen schoorvoetend akkoord te gaan met de invoering van de QR-code. Het kabinet heeft bepaald dat ook sportscholen hun sportende leden moeten vragen naar een vaccinatiebewijs. ,,De overheid schuift de controle op ons af, terwijl wij druk willen zijn met het gezonder maken van mensen”, zegt Sven Beemer van CrossFit Castellum in De Meern/Utrecht.

De verplichting om ook in de musea een mondkapje te dragen en bij binnenkomst een QR-code te tonen ‘heeft iets van een pleister op een pleister plakken zonder de wond goed schoon te maken’, zegt directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum in Den Haag. Hij ziet zelf dat de verplichting om op codes te controleren op verscheidene plekken niet gehandhaafd wordt, zoals bij verschillende horecagelegenheden.

‘Dan heb je weinig’ aan zo’n verplichting, vindt hij, zeker voor musea ‘waar de mensen elkaar niet zo om de nek hangen’. Het is daar volgens hem juist gemakkelijk om afstand te houden. Bovendien is hij bang dat er minder bezoekers zullen komen, doordat mensen geen zin hebben langdurig met een mondkapje rond te lopen en een QR-code ook een gedoe vinden.

Hogescholen en universiteiten hebben grote bezwaren tegen het invoeren van de coronapas in het hoger onderwijs. ,,Er is een aantal grote praktische en ethische bezwaren waardoor wij hier echt niet voor zijn”, zegt een woordvoerster van de Vereniging Hogescholen. Universiteitenkoepel VSNU noemt de coronapas ‘praktisch enorm lastig en misschien wel onuitvoerbaar’.

Volgens de Vereniging Hogescholen gaat de maatregel ontzettend veel mankracht vergen en invloed hebben op roostering. ,,Als je bij een hogeschool in een kwartier vierduizend studenten wil binnenlaten dan heb je 64 mensen nodig om ze te controleren. En daarnaast zijn er ook studenten die geen vaccinatiebewijs of testbewijs willen of kunnen laten zien. In de wet staat dat we dan een volwaardig alternatief zouden moeten bieden, maar dat kunnen we niet als we ook nog fysiek college moeten geven”, aldus de zegsvrouw.

De VSNU laat weten: ,,Een universiteit is geen festivalterrein met poortjes waar je op één plek binnenkomt. De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom van mensen die naar colleges gaan en weggaan. Campussen en gebouwen zijn daar totaal niet op ingericht.” Het gebruik van de CoronaCheck zou bovendien betekenen dat sommige studenten weer vanuit huis colleges moeten volgen. Voor hen moet er dan een apart programma komen met aparte leervoorzieningen. ,,Voor de werkdruk van medewerkers is het ondoenlijk om het weer op zo’n manier op te pakken.”

