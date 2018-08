Zo viel een Twentse vrouw (30) in de armen van een oplichter

Hoe kon dit gebeuren? Meer dan 1000 varkens stikken in hun stal in Haaren

8:20 HAAREN - De NVWA onderzoekt de dood van zo'n 1.200 varkens in een stal in Haaren. Deze kwamen vorige maand door verstikking om het leven. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die tot navraag door deze krant niet op de hoogte was van deze calamiteit, spreekt van een uitzonderlijke situatie.