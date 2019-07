Zo vliegen Willem-Alexander, Máxima en de ministers

De Boeing 737 staat nu nog op vliegbasis Woensdrecht, waar hij de afgelopen twee jaar is ingericht. Waarschijnlijk maken de Oranjes en/of bewindspersonen volgende maand de eerste vlucht met de PH-GOV, zoals het toestel geregistreerd is. Wat opvalt: qua rustig kleurgebruik doet het interieur erg denken aan de inrichting van de werkkamer van koning Willem-Alexander, die woensdag ook al werd getoond aan de media. In het vliegtuig is geen enkele speaker te zien - in samenwerking met de TU Twente is een systeem ontworpen dat de geluidstrillingen doorgeeft via panelen, per cabine.

20 minuten douchen

Ook bijzonder: in de badkamer is per vlucht een reservoir met genoeg water voor 20 minuten douchen aanwezig. Mochten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters zich alle vijf willen opfrissen op een vlucht, dan kunnen ze dus 4 minuten per persoon onder de douche. De PH-GOV is uitgerust met extra kerosinetanks, zodat ook zonder tankstop naar Caribisch Nederland gevlogen kan worden.



Hoewel het toestel - ingericht door Fokker in Woensdrecht en in onderhoud bij de KLM - met name door leden van zijn regering gebruikt zal worden, heeft Willem-Alexander zich wel om laten scholen als piloot. De gastvlieger van de KLM heeft zijn brevet voor de Boeing 737 binnen, zodat hij het nieuwe regeringsvliegtuig mag besturen op weg naar een staatsbezoek of een vakantie.