Zo werd de gijzeling in de Apple Store beëindigd: ‘We wilden de gijzelnemer uitputten’

Frans en Korrie wonen met hun depressie­ve dochter in een vesting na terreurzo­mer: ‘Oud en nieuw wordt spannend’

NIJMEGEN - Frans en Korrie wonen sinds kort in een vesting. Hun huis aan de Molenweg in Nijmegen-West was dit jaar mikpunt van vernielingen. Voor hun dochter was het drama funest. Maar nu kan niemand meer ongezien wat aanrichten aan de woning.

31 december