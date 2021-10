Zo wordt Coming Out Day vandaag gevierd in Nederland

Coming Out Day vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten, nadat een jaar eerder een half miljoen mensen een protestmars hadden gehouden over een uitspraak van een rechter waarin het verbod op homoseksuele handelingen erkend werd. Het fenomeen is in 2009 overgewaaid naar Nederland, toen toenmalig minister Ronald Plasterk 11 oktober uitriep tot nationale Coming Out Day. Het COC organiseert sindsdien in verschillende plaatsen activiteiten om aandacht te vestigen op het feit dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn.