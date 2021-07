Zo ziet Paleis Het Loo eruit na jarenlange verbouwing: 'We laten zien hoe het echt was’

Fietser dood door ongeluk in Purmerend, dader ervandoor

23 juli Een 28-jarige vrouw uit Purmerend is in de nacht van donderdag op vrijdag in haar woonplaats om het leven gekomen door een ongeval. De vrouw zat op een fiets en botste met een auto. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor, met achterlating van de auto. Een 20-jarige man uit Purmerend is inmiddels aangehouden.