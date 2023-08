Zodra een club als Extinction Rebellion een helder beeld kan schetsen, weet ik zeker dat er veel meer steun komt

Met video Slachtof­fer Nena van Thijs Römer: 'Appjes met naaktfoto’s? Ik dacht dat het normaal was’

Zelfs nu nog krijgt de 21-jarige Nena, het jongste slachtoffer van het online misbruik van acteur Thijs Römer, haatberichtjes van wildvreemden toegestuurd. ,,Dat Thijs überhaupt iets in jou zag, het engste dier op aarde is knapper dan jij.” Enkele dagen voor de uitspraak van de rechter vertelt Nena hoe het met haar gaat én wat ze van plan is.