Zoekactie naar ontsnapte GGZ-cliënt: treinverkeer rond Heerlen stilgelegd

Dat gebeurde omstreeks 18.00 uur, toen een trein tot stoppen werd gedwongen omdat de gezochte persoon zich op of naast het spoor zou bevinden. Het gaat volgens de politie om een man uit Weert die verdween uit GGZ-instelling Mondriaan, waar hij vrijwillig was opgenomen. Zijn identiteit is bekend en de man is slecht ter been, meldt politie Limburg op Twitter. Wanneer de cliënt ervandoor ging, is nog niet bekend.