Zoekhondenclub die naar Ichelle speurde, moet het straks wellicht zonder duikers doen

De zoekhonden zijn in tien rampgebieden actief geweest. Die van 11 maart 2011 maakte misschien wel de meeste indruk. Een tsunami veroorzaakte een kernramp in het Japanse Fukushima. ,,Een paar dagen later kwamen we daar aan”, vertelt Signi-oprichter Esther van Neerbos. ,,Het was heel speciaal, we hadden jodiumpillen bij ons. We hebben vijftig overledenen teruggevonden. Zoeken na een tsunami is heel moeilijk, want zo’n vloedgolf sleurt alles mee.”