Zoektocht naar vermiste 12-jarige jongen Terschelling gestaakt

Eerder gaf de politie al aan te verwachten dat ook hij niet meer in leven is. De politie en kustwacht zochten dagenlang tevergeefs naar de twee vermisten. Daarbij werden boten, een search and rescue-helikopter, een vliegtuig en drones ingezet. De Landelijke Eenheid van de nationale politie beschouwde de zoektocht na vier dagen als een bergingsactie, ervan uitgaande dat de twee vermisten niet meer in leven waren. De politie sprak van een ingewikkelde zaak waarbij het zoeken was naar een speld in de hooiberg. Zo had het team te maken met eb en vloed, stromingen en andere factoren.



De oorzaak van de aanvaring is nog altijd onduidelijk. De twee schepen wilden elkaar in alle vroegte passeren in een smalle vaargeul. Ze hadden kort voor de aanvaring nog marifoon-contact over de manier waarop ze elkaar zouden passeren. Toch ging het mis. De watertaxi’s tussen Vlieland en Terschelling voeren de dagen voor de fatale aanvaring met de snelboot veel sneller dan is toegestaan, bleek uit openbare AIS-data. Dat zijn (online) scheepsdata waarin onder andere de positie en snelheid van een schip kan worden ingezien.