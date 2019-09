Zoetemelk kijkt Van der Poel: ‘Honger, ik heb het ook één keer gehad. Dan is het klaar’

Het is zondagmiddag in Germigny-l’Évêque, een klein Frans dorp op drie kwartier van Parijs. In een roze vrijstaande villa aan een lange laan zit wielerlegende Joop Zoetemelk ontspannen op de bank, slippertjes aan, kijkend naar de tv. Achterin de grote tuin dartelen damherten - ‘kijk maar even, ze lopen zo weer weg’, boven stapt zijn echtgenote Dany stevig door op de crosstrainer. Het repeterende geluid is beneden te horen. ,,Ze kijkt soms wel even mee, vaak alleen tijdens de finale.’’



Zoetemelk woont al decennia in deze regio, hij spreekt de taal en zapt voortdurend tussen de twee Franse kanalen voor het verschillende commentaar bij het Wereldkampioenschap op de weg dat vandaag verreden werd in Engeland. Absolute topfavoriet (‘ook bij de Fransen’) is Mathieu van der Poel. Hij kan 34 jaar na Zoetemelk weer eens de prijs voor Nederland binnenslepen. Ook Joop is fan: ,,Zoals-ie het allemaal doet, zo speels, hij geeft zich nooit over.’’