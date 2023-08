Zomer keert terug exact op het moment dat er vallende sterren te zien zijn

Met videoHet is nog even doorbijten voor wie er naar snakt, maar de zomer komt volgende week terug. Hoewel we eerst nog wat buien moeten trotseren, wordt het uiteindelijk warmer en gaat de zon schijnen. Precies op tijd wanneer volgend weekend weer vallende sterren te zien zijn.

De zomervakantie wordt gekscherend door sommigen als herfstvakantie bestempeld. Niet zo gek met de relatief lage tempraturen voor de tijd van het jaar en de regen. Maar daar lijkt volgende week een eind aan te komen.

Voordat we het zomerse weer kunnen verwelkomen in Nederland, trekt er eerst wisselvallig weer komende weken over ons land. Dat begint zondagochtend. In het westen en zuidwesten gaat het flink regenen. Lokaal kan er meer dan 50 millimeter regen vallen. Ook in de middag regent het veel, vooral in Groningen, Drenthe en Overijssel. Daar is zelfs kans op onweer en veel regen in korte tijd. Op de meeste plaatsen in Nederland zal het niet warmer worden dan 19 graden, meldt Weeronline.

Het weer komende week

Maandag klaart het ietsjes op. Zeker in de ochtend schijnt de zon op veel plekken in het land. In de middag is de kans op een bui aanwezig, maar is het vaker droog en laat de zon zich langere perioden zien. Dinsdag wordt het wisselvalliger, met in de middag en avond regen. Ook woensdagochtend blijft het nat. Pas in de loop van woensdag wordt het droog en schijnt de zon steeds vaker en langer.

Volledig scherm © ANP

Zomer vanaf donderdag

Vanaf de tweede helft van de week wordt het zomers warm in Nederland. In het zuiden gaan de tempraturen richting de 30 graden, in het midden van het land wordt het zomers warm met 25 graden. Het blijft droog en de zon zal flink schijnen. In het weekend blijven de tempraturen ook gemiddeld boven de 20 graden, maar valt er hier en daar wel een bui. Toch klaart het regelmatig op in het weekend, is de verwachting. Precies wanneer je vanaf donderdag de vallende sterren van de Perseïden kan zien.

Wanneer kan ik vallende sterren zien?

In de nacht van volgende week zaterdag op zondag zijn er 38 tot 50 vallende sterren per uur te zien. Ook de nacht daarna zijn er ongeveer hetzelfde aantal vallende sterren te spotten. Als de condities perfect zijn, zijn er bijna 90 vallende sterren per uur te zien. Omdat het maximum dit jaar op zondagmiddag ligt, wanneer het licht is, zijn het er iets minder. Toch valt de sterrenregen dit jaar gunstig omdat de maan amper verlicht is en pas rond 02.30 uur opkomt. Vorig jaar was de sterrenregen nog vrij slecht zichtbaar, onder meer omdat het tijdens de pieknacht een volle maan was. Door dat licht waren alleen de helderste vallende sterren goed te zien.

Het beste kijkmoment is op zondag 13 augustus om 04.00 uur, dan verwacht Weeronline dat er zo’n 44 vallende sterren per uur te zien zijn. ,,Kijk dan schuin omhoog naar het oosten tot noordoosten, dan maak je de beste kans om een vallende ster te zien. Je ziet dan een snel, helder en nalichtend spoor.”

