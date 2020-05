Zomer trapt af met prima terrasweer, maar enkele buien in de maak

De lente was nog nooit zo zonnig. ,,Het is bizar maar waar”, stelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,De lente van 2020 is het op twee na zonnigste seizoen sinds 1901. Met gemiddeld over het land ruim 792 zonuren tegen normaal 517 zonuren heeft de lente van dit jaar ongeveer 50 procent meer zonuren gehad dan gebruikelijk. De lente van dit jaar heeft de derde plek ingenomen en laat de zomer van 2018 met 758 zonuren op de vijfde plaats achter.”

De herinnering aan de dikwijls zonovergoten lentedagen van 2020 wordt waarschijnlijk door veel mensen verbonden aan de coronacrisis. Mede door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te kunnen beperken was de lucht extra schoon en vaak strakblauw.

Extreem zonnig

De meteorologische zomer volgt het spoor van de extreem zonnige lente. Vandaag is het wat bewolkter, maar zal de zon zich zeker ook laten zien. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgenmiddag stijgt de temperatuur naar 25 tot 27 graden. Ook op de stranden wordt het zomers warm.



Dat is goed nieuws voor de horecagelegenheden die hun terrassen eindelijk weer mogen openen. Restaurants en cafés in heel het land zijn intussen druk bezig hun terrassen gereed te maken zodat ze voldoen aan de coronamaatregelen.

Maar er zijn ook nadelen: ,,De meteorologische zomer begint niet alleen zeer warm en zonnig, maar ook met een ernstig neerslagtekort en dus een droge bodem”, aldus Woei. ,,De sporen van de droogte van de lente zijn nog zichtbaar, het gevaar op bosbranden is de komende dagen groot en het stof waait door de stevige oostenwind flink op.”

Ook voor hooikoortspatiënten zijn de weersomstandigheden in de eerste dagen van juni erg ongunstig. De grassen bloeien en met de wind vanaf het vasteland is de concentratie pollen bijzonder groot. Woei: ,,Hopelijk komt de weersverwachting uit en ontstaan er in de tweede helft van de nieuwe week regen- of onweersbuien zodat de lucht wordt schoongewassen.”

Na Pinksteren volgen waarschijnlijk een tweetal zeer warme en zonnige dagen. ,,Normaal hoort het begin juni 19 graden in de middag te zijn. In de eerste dagen van de nieuwe week ligt het kwik daar zes tot acht graden boven en is het predicaat zeer warm van toepassing”, verklaart de meteorologe.

Regen- en onweersbuien

Het droge en zeer warme weer duurt enkele dagen, in de tweede helft van de nieuwe week slaat het weer om. Dan ontstaan enkele regen- en onweersbuien. ,,En als de wind op donderdag of vrijdag vanaf de Noordzee gaat waaien wordt het een stuk minder warm. De middagtemperatuur ligt in de tweede helft van de week tussen de 16 en 20 graden”, zegt Woei.