Zomers weer houdt nog hele week aan: plaatselijk 27 graden

Na een natte maand mei, is de lente nu echt goed op gang gekomen. En voorlopig komt er nog geen einde aan het warme weer. Tot en met het weekend hebben we nog te maken met een hogedrukgebied, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza . En daardoor krijgt de zon volop de ruimte.

Janssen: ,,Vandaag wordt het zo’n 23 tot 24 graden en blijft het droog, met slechts wat stapelwolken landinwaarts. Morgen is in feite een kopie van vandaag, enkel een graadje warmer. De komende dagen zal dat weer zich herhalen. Uiteindelijk kan het deze week plaatselijk de 27 graden aantikken.’’

Voorlopig blijft het in elk geval droog. ,,Pas na het weekend zien we dat de grens tussen de warme lucht en de koude oceaanlucht in de buurt van ons land komt te liggen. Dat zou regen en onweer met zich meebrengen. Maar op dit moment is nog niet te zeggen of die grens boven Nederland, Duitsland of de Britse eilanden komt te liggen.’’