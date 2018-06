Zomers weer in aantocht: regionale hittegolf ligt op de loer

Dat heeft alles te maken met een hogedrukgebied dat vanaf de Britse eilanden langzaam deze kant op komt, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza . ,,Ook de nieuwe 15-daagse is nog altijd warm voor volgende week. De echte hitte zit er niet meer in, maar regionaal tropische temperaturen blijven ook op basis van deze berekeningen mogelijk."

Ook is het bijzonder droog voor de tijd van het jaar. ,,Dat is vooral een probleem voor de landbouw. We stevenen deze maand af op een droogterecord." In sommige delen van Overijssel en Gelderland is al een tekort van 180 millimeter neerslag. ,,En die problemen houden nog wel even aan”, voorspelt Janssen. ,,Komende week blijft het namelijk nagenoeg droog."