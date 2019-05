Zomerse warmte onderweg, zondag kan het zomaar ruim 25 graden worden

Het weer de komende dagen is ronduit wisselvallig, maar de zon is onderweg. Komend weekend worden we volgens de weermodellen getrakteerd op een forse temperatuurstijging. ,,Zondag kan het zomaar zomers warm worden met maxima die ruim boven de 25 graden kunnen uitkomen”, stelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza .

Zonliefhebbers moeten nog wel even geduld hebben, want eerst krijgen we te maken met natte en frissere dagen. ,,Het etiket wisselvallig kunnen we uitstekend op deze week plakken”, vertelt Klaassen.

Dat heeft alles te maken met een omvangrijk lagedrukgebied dat boven het noorden van Europa kolkt. ,,Bijbehorende storingen trekken van tijd tot tijd over het westen van Europa en die worden dan weer gevolgd door een periode met rustiger weer. Zo kunnen we stellen dat maandag en woensdag de betere dagen zijn, terwijl op dinsdag en donderdag de paraplu een handig hulpmiddel is om het droog te houden”, zegt de meteoroloog. ,,Aan het einde van de week gloort er warmte aan de horizon.”

Na donderdag doet het Azorenhoog, een semi-permanente hogedrukzone rond de Azoren in de Atlantische Oceaan, zijn uiterste best om meer invloed te krijgen op het weer in West-Europa. Klaassen: ,,Hoewel het nog geen zekerheid is lijkt het er op dat het in het weekend gaat lukken. De belangrijkste weermodellen voorzien dan ook een forse temperatuurstijging komend weekend en zondag zou het zomaar eens zomers warm kunnen worden in delen van Nederland.”

Weekend prima