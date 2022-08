Zo’n zonnige zomer hadden we nog nooit: 46 jaar oud record uit de boeken

Ook Bol.com stopt tijdelijk met verkoop boeken Winnetou: 'Wij vinden dit niet leuk’

De Karl May Vereniging is ontstemd over het besluit om boeken over de indiaan Winnetou, een van de belangrijkste personages van de Duitse schrijver, uit de handel te nemen. ,,May heeft zich altijd verzet tegen de uitroeiing van de indianen.” Bol.com is intussen tijdelijk gestopt met de verkoop van Winnetou-boeken.

