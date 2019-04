Zonder dat iemand het wist, kreeg Miranda Zitman een waardig afscheid

Drie weken geleden keek ik in een kapelletje in Amsterdam naar een kist. Schuin voor me zat mevrouw Jacott, die even daarvoor verteld had waarom ze hier was. ,,Ik wil dat ze weet dat ze niet vergeten wordt.”



Wie ‘ze’ was, dat wisten we toen niet. Of mensen die begraven worden nog dingen weten, was een vraag die ik niet aan mevrouw Jacott durfde te stellen. Zelf twijfelde ik aan het antwoord.



Alle aanwezigen – alles bij elkaar waren het er ongeveer dertig – deden hun best om er een waardig afscheid van te maken, en zich daar ook naar te gedragen. Stil zijn, voorzichtig kuchen, zachtjes over het grindpad lopen. Voor ons uit een kist met een anonieme romp, op weg naar een anoniem graf, niet ver van het spoor.



In de kapel vroeg ik me of dit nou zin had. Als mensen na hun dood niets meer weten, dacht ik, als ze niets meer zien en niets meer horen, dan is het eigenlijk een toneelstukje waarin we zitten. Dan doen we het voor onszelf, en niet voor de mevrouw in de kist.



Niemand in de kapel had herinneringen aan haar. We moesten het met onze verbeelding doen. Ik stelde me voor dat het een vrouw was die graag naar musea ging, en dat ze dan naar schilderijen keek. Maar naar welke schilderijen? Het gedachtespoor liep dood.



Ik besloot dat ik dit ritueel dan maar moest zien als een teken van beschaving. Een signaal dat ieder mens op deze wereld tijd en aandacht verdient als het leven net is afgelopen. Ook als niemand weet wie dat mens precies is, en juist als aan dat leven een bruut en onvrijwillig einde is gekomen.



Het was misschien een mooie gedachte, maar hij stelde niet gerust. Alles aan deze dag was onaf en onvolledig, hoezeer iedereen ook zijn best deed.