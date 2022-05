Zonnige Bevrijdingsdag op komst met temperaturen tot 21 graden

Voor het eerst in drie jaar worden er aanstaande donderdag weer bevrijdingsfestivals in het land georganiseerd. Van plan een festival te bezoeken? Dan kun je een zomerse outfit aantrekken. Op de meeste plaatsen in het land is het donderdag zonnig, vertelt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. ,,In de loop van de dag kunnen er landinwaarts stapelwolken ontstaan. In het zuidoosten van het land kan lokaal een bui vallen, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen zijn donderdag aangenaam. Lokaal kan het 21 graden worden.’’

Dodenherdenking

Ook een dag eerder, tijdens dodenherdenking, is het weerbeeld rustig, vertelt Snoek. ,,Het blijft droog, met weinig wind en wisselende bewolking.’’ Wie om 20.00 uur op de Dam of ergens anders in de buitenlucht staat om twee minuten stilte te houden, kan de paraplu dus thuislaten.

Volledig scherm Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark van Groningen in 2016. © ANP

Vrij?

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag. Toch is het voor veel mensen dit jaar geen vrije dag. Dat is enkel het geval tijdens de lustrumedities. Voor de meeste scholieren en studenten geldt wel dat ze een dagje vrij hebben. Eén troost voor wie donderdag moet werken: ook in het weekend houdt het zachte voorjaarsweer aan. Snoek: ,,Het blijft overwegend droog, met periodes met veel zon en temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden.’’

