Zoon (14) verdacht van doden eigen ouders ‘unieke zaak’

Ook voorzitter Cindy Koole van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) is hoogst verbaasd over wat zich in het Friese Katlijk heeft afgespeeld. ,,Wat moet deze jongen in zijn korte leven allemaal hebben meegemaakt dat hij de beslissing nam om zijn ouders iets aan te doen, al dan niet bewust. Vooropgesteld dat hij het gedaan heeft, natuurlijk.''



Woensdagmiddag arresteerde de politie de 14-jarige zoon van Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62) nadat het echtpaar diezelfde ochtend dood was gevonden bij hun huis. Ze waren met geweld om het leven gebracht. Hoe dat precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. De politie is vandaag in en rond de woning nog volop bezig met onderzoek.