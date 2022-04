Zoon krijgt 13.000 gulden van rekening overleden moeder niet teruggestort

De man vond in 2021 bij het opruimen van zijn zolder een rekenafschrift van zijn moeder. Op het afschrift was te lezen dat er 13.097,03 gulden, omgerekend 5943,17 euro, op haar spaarrekening bij de ABN Amro stond.



De zoon heeft de bank gevraagd het geld terug te storten, maar toen daar geen gehoor aan werd gegeven besloot hij aan te kloppen bij de geschillencommissie. Volgens ABN Amro is er namelijk sprake van verjaring. De laatste transactie vond plaats in september 1991, ruim dertig jaar geleden.

Onterechte aannames

De man spreekt tegen dat de vordering verjaard is, omdat de Amsterdamse bank ten onrechte zou hebben aangenomen dat het bedrag op de spaarrekening al eerder was opgenomen. Ook vindt de man het kwalijk dat de bank vanuit diens administratie geen bewijs kan aanleveren dat het geld al eerder van de spaarrekening is opgenomen. Het is dus aan de bank om aan te tonen dat dit bedrag al in het verleden is overgemaakt, zo stelt hij.



Daarnaast heeft de ABN Amro volgens de man verzuimd onderzoek te doen naar de rekeninghouder en mogelijke erfgenamen bij de Basisregistratie Personen van de gemeente. Hij verdenkt de bank ervan dat de bank het geld zelf heeft gehouden of het bedrag naar een verkeerde rekening heeft overgemaakt. Om die redenen wil de man het spaargeld van zijn moeder vorderen, met daar bovenop 7 procent rente over het hele bedrag tot de dag van overboeking.

Gebrek aan bewijs

De commissie oordeelt desondanks dat de bank de aanklager niets verschuldigd is, omdat het rekeningafschrift van september 1991 een momentopname is en de man geen bewijs heeft voor de aangedragen scenario’s. Ook vindt de commissie het logisch dat de bank geen gegevens meer beschikbaar heeft in de administratie, omdat de laatste mutatie ruim dertig jaar geleden plaats heeft gevonden. Daarmee geeft de commissie de bank gelijk in de bewering dat de vordering verjaard is.



Het oordeel van de geschillencommissie is niet bindend. De man zou de zaak nog aan de rechter voor kunnen leggen. Of hij dit gaat doen is nog niet duidelijk.

