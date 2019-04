Zoon van in brand gestoken Bredanaar: ‘Hij heeft gestreden om bij ons te blijven’

De extreem gewelddadige dood van Ger van Zundert is in de Bredase wijk Tuinzigt als een mokerslag aangekomen. Volgens de politie kwam de 49-jarige Bredanaar om het leven na een gerichte aanslag, die zeer waarschijnlijk te maken heeft met een zakelijk geschil. Voor het slachtoffer overleed vertelde hij de politie dat hij was vastgebonden en in brand was gestoken.



Honderden mensen kwamen woensdagavond al bijeen om afscheid te nemen van de 49-jarige Bredanaar. Ook burgemeester Paul Depla was aanwezig bij die herdenking. ,,Indrukwekkende herdenking. Goed om te zien hoe Tuinzigt in moeilijke dagen voor elkaar klaar staat’', twitterde de burgemeester naderhand. Het slachtoffer was graag gezien in de wijk. Verschillende omstanders zeiden dat hij voor iedereen klaarstond.