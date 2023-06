Zoon woedend om brief van zorgverzekeraar aan moeder (92): ‘Wat is dit voor onzin?’

,,Te gek voor woorden! Respectloos! Van de zotte!’’ Dat Dirk Westerhof boos is op zorgverzekeraar VGZ, is wel duidelijk. Aanleiding is een brief die zijn moeder onlangs op de mat kreeg. Met als boodschap: vanaf 1 juli moet je betalen voor onze papieren post. Het is echter ook de toon die de muziek maakt. ,,Je spreekt een 92-jarige dame toch niet met ‘jij’ aan?’’