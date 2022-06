Zoons staan vast door boerenblokkade, terwijl vader stervende is in ziekenhuis: ‘Greep ons allemaal aan’

met video Koning over protesten: ‘Geweld en intimida­tie zijn nooit de oplossing, boeren zijn deel van Nederland’

Geweld en intimidatie zijn volgens koning Willem-Alexander ‘nooit de oplossing’. Dat zei hij na afloop van het staatsbezoek aan Oostenrijk toen hem werd gevraagd naar de situatie rondom boeren en de stikstofcrisis in Nederland. ,,Uiteindelijk moeten we weer aan tafel, moeten we weer de dialoog aangaan en samen het probleem oplossen.”

18:45