Zorg in crisisopvang asielzoekers schiet tekort: risico's gezondheid ‘urgent’

Op crisisnoodopvanglocaties is alleen medische spoedhulp beschikbaar, aldus de inspectie. Ook krijgen asielzoekers geen medische intake. Diabetespatiënten moeten daardoor langer op hulp wachten. Ook worden ze niet gescreend op tuberculose (tbc), met het risico op een uitbraak van schurft in de crisisnoodopvang.

Geen zicht op kinderen

Uiterste best

Op sommige locaties hebben asielzoekers geprotesteerd tegen de slechte leefomstandigheden, zoals in de crisisnoodopvang op landgoed Velder tussen Boxtel en Liempde. ,,De opvang is voor 450 mensen en we moeten minuten lopen naar het sanitair. Er is geen warm water, de ruimten zijn niet schoon. Het is koud weer en er dreigt de komende dagen een catastrofe als het gaat regenen en sneeuwen’’, liet vluchteling Mohammed Hardan toen weten. In januari brandde het sanitairgebouw volledig uit.