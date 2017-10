Zorg met warmte: zelfstandige kliniek is populair

Midden in de bossen. Witte muren, design meubilair, open haard, zacht vloerkleed, een café latte. Je waant je in een luxe wellnesscentrum. Alleen het mutsje op het kale hoofd van een patiënte verraadt dat het hier om ernstige zaken gaat: borstkanker. Alexander Monro scoort een 9,5 op Zorgkaartnederland.nl . Jaarlijks komen zo’n 1.000 vrouwen hier, in plaats van een ‘gewoon’ ziekenhuis kiezen ze voor de kliniek die pas vier jaar bestaat. De zorgverzekeraar vergoedt de zorg die niet onderdoet voor de behandeling elders. Er zijn oncologen, radiologen, plastisch chirurgen. Ze werken samen met het UMC Utrecht als weefsel moet worden onderzocht of als het ingewikkelder wordt, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen of als iemand ook nog een andere ziekte heeft als diabetes.

Korte lijntjes

Van Eijk reed er met liefde 100 kilometer naartoe. ,,Die reistijd is tien keer minder vermoeiend dan een overvol ziekenhuis, waar je eindeloos vaak naartoe moet, steeds weer voor een ander onderzoek.” In Bilthoven hebben de spreekkamers namen in plaats van nummers en allemaal een eigen sfeer. Trek je de rood-zwarte 'Frida' niet meer, omdat je daar een slechtnieuwsgesprek hebt gehad, dan mag je de volgende keer gerust naar Ellen, Amelia of Marie.



Nooit hoefde Van Eijk lang te wachten. ,,In het ziekenhuis moest ik drie weken wachten op mijn eerste chemokuur terwijl er meerdere tumoren in mijn borst groeiden. Het ergste was dat de uitslag van de PET-scan een uur langer duurde, omdat het spreekuur van de oncoloog uitliep. Ik wist niet waar ik het zoeken moest, had maar één ding in mijn hoofd: zie ik mijn zoon van acht nog opgroeien?”



In Bilthoven is ze altijd binnen een week aan de beurt, krijgt ze vrijwel meteen de uitslag van de scan en wordt áltijd netjes teruggebeld. ,,Zelfs als het niet is afgesproken. Zo belde de chirurg me na mijn reconstructie nog even, toen ze in de auto naar huis zat.”