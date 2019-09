Zorgen bij advocaten over veiligheid, orde kreeg recent meerdere waarschuwingen

VIDEO Halsema bekijkt of andere advocaten Nabil B. beveili­ging nodig hebben

14:14 Volgens burgemeester Halsema wordt momenteel bekeken of de andere advocaten van kroongetuige Nabil B. beveiliging nodig hebben. Dat zei ze na afloop van een bezoek aan de plaats delict in Buitenveldert. ,,Het is een drama voor onze samenleving, want dit slachtoffer voerde gewoon zijn beroep uit, en dat moet hij veilig kunnen doen.”