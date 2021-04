Zorgen om drukte na vroege sluitingstijd terrassen: ‘Wij kunnen dat niet handhaven’

Vanaf volgende week woensdag mogen de terrassen weer open voor maximaal vijftig bezoekers per terras, maximaal twee personen aan één tafeltje tenzij uit één huishouden én alleen tussen 12.00 en 18.00 uur. Volgens het kabinet is dat het hoogst haalbare op dit moment.



Maar om 18.00 uur de terrassen al sluiten, is volgens de Nederlandse BOA Bond juist ‘onverstandig’. ,,Dan gaat iedereen tegelijkertijd weg, krijg je een enorme verhuizing en is de kans groot dat mensen juist te dicht bij elkaar komen. Dat kunnen wij niet handhaven", verklaart voorzitter Ruud Kuin.



Volgens de bond zou een sluiting om 20.30 uur logischer zijn. ,,Dan mogen de supermarkten ook geen alcohol meer verkopen en zijn bijvoorbeeld de gezinnen al naar huis”, vindt Kuin. Bovendien is de kans groter dat de groepen elkaar niet meer op straat of in het park ontmoeten.

Geen avondeten

Quote Om 17.00 uur na werktijd ga je niet nog even een terras pakken. Dat red je niet. Dus ga je toch naar de supermarkt en plof je neer in een park Robèr Willemsen, Koninklijke Horeca Nederland Koninklijke Horeca Nederland (KHN) begrijpt ook niets van de beslissing. ,,De ministers kunnen niet eens uitleggen waarom deze beperkingen gelden. Ze zijn bang dat het aantal besmettingen oploopt, maar wij denken juist veilig mensen te kunnen ontvangen", zegt voorzitter Robèr Willemsen. Aan deze versoepeling heeft het gros van de horecaondernemers niets, stelt KHN. Niet alle zaken hebben een terras en restaurants kunnen met deze sluitingstijd geen avondmaaltijd opdienen. ,,Bovendien ga je om 17.00 uur na werktijd niet nog even een terras pakken. Dat red je niet. Dus ga je toch naar de supermarkt en plof je neer in een park.”

Niet eerlijk

De horecaondernemers vinden dat de heropening niet eerlijk wordt verdeeld, terwijl de Tweede Kamer daarover een motie aannam. Willemsen: ,,In winkels mag straks weer bijna alles en bij ons gelden allerlei beperkingen. Natuurlijk is het voor ondernemers die er iets aan hebben een stapje. En natuurlijk is het iets voor personeel dat dolgraag weer iets wil doen. Maar wij vinden de restricties onnodig, kunnen zelfs binnen veilig mensen ontvangen. Er is na dertien maanden zoveel behoefte aan perspectief.”

Voor de Dordtse ondernemer Dick Lap van pizzeria Otto e Mezzo is de maat vol. Hij hoopte nog op goed nieuws tijdens persconferentie, maar toen dat niet kwam, nam de restauranthouder een drastisch besluit: zijn terras blijft vanaf 1 mei gewoon 's avonds open. ,,Wij zullen doorzetten en gaan gewoon open op de manier zoals we dat afgelopen zomer veilig hebben kunnen doen", schrijft Lap op sociale media. Want tot 18.00 uur gasten ontvangen? Daar heeft hij met zijn pizzeria, die om 16.30 uur opent, niets aan. ,,Ik kan niet opeens overdag open, daar heb ik het personeel niet voor. De uitputting is nabij door alle loze beloftes, alle keren dat we valse hoop kregen onder het mom van ‘hou nog even vol’. Wij hebben het volgehouden, inmiddels alweer zeven maanden, maar de koek is op.”



Omdat er dagelijks nog zoveel besmettingen zijn en de ziekenhuizen vol liggen, zegt het kabinet niet meer te kunnen bieden. ,,Wij hebben veel respect voor wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Maar we denken niet dat de situatie slechter wordt als wij open gaan. Nu kruipen mensen juist thuis of in een park bij elkaar. Bij ons ontmoeten ze elkaar veilig en gecontroleerd. Het is naïef om te denken dat mensen elkaar niet ontmoeten", betoogt Willemsen.

Quote Wij hebben veel respect voor wat er in de ziekenhui­zen gebeurt. Maar we denken niet dat de situatie slechter wordt als wij open gaan Robèr Willemsen, Koninklijke Horeca Nederland

Zonder afspraak

Voor de winkeliers bracht het kabinet beter nieuws. Zij mogen weer mensen ontvangen zonder dat ze vooraf een afspraak hoeven te maken. Wel blijft de regel overeind dat kleine winkels maximaal twee klanten (per verdieping) mogen ontvangen en in grote winkels één bezoeker per 25 vierkante meter welkom is. ,,De situatie is nog niet ideaal, want in december zaten we op één bezoeker per tien vierkante meter. Maar we zijn heel blij", reageert Jan Meerman, directeur van INretail.

Want het winkelen op afspraak neemt langzaam af. In het begin gingen veel mensen die écht iets nodig hadden naar een winkel. Die aankopen zijn inmiddels wel gedaan. ,,We missen de impulsaankopen. De mensen die spontaan iets aanschaffen, maken geen afspraak. Die groep krijgen we na de versoepelingen weer binnen. Dat is hard nodig", aldus Meerman.

Uitvaarten

Ook in de uitvaartbranche overheerst blijdschap. Bij uitvaarten mogen vanaf volgende week geen vijftig maar honderd bezoekers zijn. ,,We zijn heel blij, maar de heftigste maatregel voor de uitvaartbranche is nog altijd de 1,5 metermaatregel. Daardoor is er geen fysiek contact mogelijk”, reageert uitvaartverzorger Monuta, een van de grotere uitvaartondernemingen van het land. Monuta verwacht dat de aanvragen voor verplaatsingen van uitvaarten zullen binnenstromen. ,,Dat hebben we tot nu toe na versoepelingen gezien, dat mensen willen kijken of er dan meer mensen kunnen komen.”

Daarnaast wijst Monuta op de capaciteit bij uitvaarten. Er mogen dan misschien wel meer mensen komen straks, maar dat betekent niet dat elke uitvaartlocatie daar ook de ruimte voor heeft, vanwege de 1,5 meter afstand die nog gehouden moet worden, aldus de organisatie. Er kunnen waarschijnlijk straks wel weer meer mensen bij een erehaag aanwezig zijn, of bij het in- en uitlopen van en naar een crematorium. Dat noemt een woordvoerster ‘geweldig’.

Theorie-examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) start 28 april met het inhalen van de 400.000 theorie-examens die sinds 15 december vanwege de strenge coronamaatregelen niet afgenomen konden worden. ,,We zijn superblij dat we weer aan het werk kunnen”, klinkt het vanuit het CBR, want de achterstanden zijn ‘enorm’. Want ook bij de praktijkexamens bestaat nog een achterstand van 300.000 examens. Theorie-examens worden afgenomen bij 24 mensen tegelijk, ‘een veel kleinere groep dan vroeger’. Er zijn spatschermen geplaatst en de luchtverversing is aangepast.

Het inplannen van de theorie-examens gaat net als bij het inhalen van de praktijkexamens. ,,Van wie het examen eerder is uitgesteld, kan voor 1 augustus een plaatsje boeken. Daar hebben we capaciteit voor vrijgehouden.” Daarna zijn nieuwe examenkandidaten aan de beurt.

