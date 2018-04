Zorgen om jacht op zonneparken

Zonnepanelen mogen geen plek innemen van landbouwgrond of natuur, stelt Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu. ,,In Nederland is geen plek voor zonneparken. Leg eerst de daken vol. Op de beperkte ruimte die over is, kunnen beter windmolens worden gebouwd, dat is efficiënter.''



In het buitengebied zouden alleen zonne-akkers mogen komen als alle andere opties zijn uitgeput, stelt de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman. Zonnepanelen belemmeren de natuurontwikkeling en schaden het landschap, stelt hij in vakblad ROmagazine. ,,Ze veranderen het buitengebied in een soort industrielandschap. En als ze er eenmaal liggen, krijg je ze niet zo snel meer weg.''



Probleem is volgens de Rijksadviseur dat gemeentes te snel meegaan in plannen van commerciële zonneprojectontwikkelaars, in hun haast om de klimaatdoelen te halen.